Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Кайсери.

Он отметил, что на встрече были обсуждены перспективы развития и сотрудничества на Южном Кавказе и в регионе в целом.

"Для нас важно, чтобы стратегические связи между нашими странами продолжались и в дальнейшем. Это сотрудничество является примером для всего мира. Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией", - сказал Акар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)