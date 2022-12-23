Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего выступления в Национальная библиотека при Администрации президента Турции.

"Мы рекомендуем Армении принять руку мира, протянутую Азербайджаном. Мы не за войну, а за стабильность и мир в регионе. Мы работаем для этого", - сказал он.

Министр отметил, что с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет сделано все возможное для обеспечения мира и стабильности в регионе и создания атмосферы мира и спокойствия на всем Кавказе.

"Азербайджан сделал и продолжает делать все, что должно быть предпринято в этом направлении. Турция, поддерживает все, что направлено на нормализацию между Азербайджаном и Арменией", - добавил он.