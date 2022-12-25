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Армян, проживающих в Карабахе, насильно сгоняют на митинг всей семьей

Политика Материалы 25 декабря 2022 12:31 (UTC +04:00)
Армян, проживающих в Карабахе, насильно сгоняют на митинг всей семьей

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в 14:00 армянские незаконные вооруженные формирования планируют провести митинг в Ханкенди. Однако они не могут привлечь население к акции.

Армянским незаконным военнослужащим в Карабахе, даже находящимся в отпуске, было приказано участвовать в митинге в гражданской одежде и вместе с членами семьи.

Рядовых армян, проживающих в Карабахе, насильно вызывают на митинг всей семьей.

Многих предупреждают, что участие в митинге обязательно. Основная цель – привлечь на митинг как можно больше людей.

Армянам, работающим в различных сферах, даны указания участвовать в митинге в гражданской одежде.

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