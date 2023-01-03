Азербайджан в роли драйвера евразийского транзита – ОБЗОР

БАКУ/Trend/ - Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева сегодня является драйвером развития транспортных коридоров на Евразийском пространстве.

Выступая на различных международных экономических форумах, конференциях, Президент Ильхам Алиев заявлял, что в нашей стране реализуются программы по диверсификации экономики. Естественно, увеличение транспортных возможностей Азербайджана очень важно с точки зрения диверсификации экономики страны, является большим вкладом в экономику.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров. На фоне этих возможностей значительно увеличивается объем транзитных грузов.

Занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и имея развитую авиационную, железнодорожную, трубопроводную и морскую инфраструктуру, Азербайджан становится новым ведущим логистическим центром в условиях перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии.

Растет значение и Среднего коридора, в котором Азербайджан также является важным звеном. Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Китай в рамках проекта «Один пояс-один путь» с одной стороны намерен построить или усовершенствовать местные транспортные сети стран Центральной Азии и Кавказа. С другой - интегрировать региональную инфраструктуру с более крупными мультимодальными транспортными коридорами, чтобы создать благоприятные условия для особых экономических зон, таких как порт Актау в Казахстане.

Казахстан, для которого приобретает все большее значение Транскаспийский коридор, соединяющий Китай, Азербайджан, Турцию и Европу, активнее присматривается к тандему Турции и Азербайджана. В марте 2022 года Казахстан открыл транспортный коридор Восток-Запад с Азербайджаном, Турцией и Грузией, а затем в июне отправил грузовой поезд из Павлодара в Паяс, на юге Турции, через территорию Туркменистана и Ирана.

Турция и Азербайджан также увеличили использование транспортных сетей, проходящих через Центральную Азию, с начала войны в Украине. Турция, не имеющая общей границы со Центральной Азией, рассматривает Азербайджан как плацдарм для региона. Азербайджан обеспечивает эффективную организацию транзитных перевозок грузов в различные пункты назначения. Это позволяет осуществлять безопасную и своевременную доставку в короткие сроки на более выгодных условиях. Транзитные маршруты продолжают расширяться, увеличивается товарооборот, что в конечном итоге приводит к процветанию Азербайджана и региона в целом.

Следует особо подчеркнуть, что внимание к Азербайджану ведущих экономик мира, транснациональных компаний является подтверждением на деле слов Президента Ильхама Алиева “Наши слова не расходятся с делом”.