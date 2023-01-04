В Женеве состоится заседание высшего уровня Международного центра Низами Гянджеви (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Очередное заседание высшего уровня Международного центра Низами Гянджеви состоится 12-13 января в Женеве в рамках сотрудничества с Женевским офисом ООН.

Об этом сообщили в среду Trend в Центре.

Отметим, что на мероприятии в Женеве, с участием гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса А. Гебрейесуса, будут обсуждаться вопросы мира и безопасности, глобальная стратегия здравоохранения, миграционный кризис и кризис беженцев, мультилатерализм и многие другие вопросы, которые занимают центральное место в глобальной мировой повестке.

На открытии встречи будут выступать Генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая, сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга и Исмаил Серагельдин, начальник секретариата Генерального директора Отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе, 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр и 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

В том числе экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президент Болгарии Росен Плевнелие, экс-премьер Бельгии Ив Летерм, экс-президенты Латвии Раймондс Вейонис и Валдис Затлерс, а также члены Лиги арабских государств, планируется участие более 50 высокопоставленных гостей, в том числе 13 бывших президентов, 6 бывших премьер-министров и более 10 бывших министров иностранных дел из 22 стран мира, включая бывшего генерального секретаря Амра Мусу.

В рамках встречи высшего уровня в Женеве, состоится подготовительное заседание, посвященное X глобальному Бакинскому форуму, который пройдет в 2023 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)