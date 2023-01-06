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По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)

Политика Материалы 6 января 2023 12:43 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз были созданы условия для проезда еще одного легкового автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд легкового автомобиля миротворцев из Лачина в направлении Ханкенди.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана на Лачинской дороге, продолжается уже 26 дней.

Ранее армянские СМИ распространяли ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехал еще один легковой автомобиль РМК (ФОТО)
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