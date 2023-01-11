Шанс на будущее для Армении, последний шанс - о месседжах Президента Ильхама Алиева Армении и ее покровителям

БАКУ /Trend/ -Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью местным телеканалам, в котором не только дал оценку итогам года для страны, но и сделал ряд важнейших заявлений по ключевым аспектам внутренней и внешней политике. Разумеется, что особенное место в беседе главы государства с журналистами заняла тема Карабаха и нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также попыток разношерстных проармянских сил за рубежом повлиять на сложившуюся после 44-дневной войны новую региональную реальность. Президент Ильхам Алиев дал понять и Еревану, и его иностранным покровителям, что терпение Баку не просто имеет границы, и эти границы глава государства крайне четко очертил в интервью.



Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил, что 2023 год по сути - последний шанс для Армении. "Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа», - сказал глава государства, предупреждая армянскую сторону. Президент добавил, что именно Армения должна быть заинтересована в делимитации границы и нормализации отношений даже больше, чем Азербайджан, но Ереван пытается всячески оттянуть его проработку и подписание.



Следует отметить, что тактика Еревана на торпедирование разработки мирного соглашения с Азербайджаном особенно активизировалась в последние месяцы: начало обострению было положено тогда, когда Армения - устами разного рода чиновников и депутатов - начала продвигать тезис о том, что в мирном договоре с Азербайджаном должен упоминаться то ли Карабах, то ли даже какой-то "статус" для этого региона. Естественно, армянская сторона не могла не понимать, какую это вызовет реакцию в Баку. Затем, уже в октябре, была встреча лидеров Азербайджана и Армении в Праге, куда помимо привычного модератора в лице главы Евросовета Шарля Мишеля заявился и главный армянин Европы, президент Франции Эмманюэль Макрон. Франко-армянский тандем безуспешно пытался оказать давление на Президента Ильхама Алиева и добиться размещения европейской миссии с азербайджанской стороны условной границы с Арменией. Разумеется, попытка была провалена - Ереван же начал готовиться к следующим встречам. Точнее, готовиться их срывать.



Собственно, армянская сторона и сорвала переговоры в Москве, которые должны были пройти между Джейхуном Байрамовым, главой МИД Армении Араратом Мирзояном и Сергеем Лавровым. Армянский министр в последний момент отказался участвовать во встрече, сославшись на ситуацию вокруг Лачинской дороги. Говоря об этом армянском демарше, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поведение Еревана напоминает позу, в которую встал некий обиженный человек. "Поза обиженного может быть и комфортна, и удобна, но она очень ущербна и для человека, и для страны. И, как говорится, давить на жалость - это не самое лучшее в арсенале политических деятелей, тем более, когда это все, как сейчас принято говорить, фейковое», - отметил глава государства.



Армянским реваншистам не на что надеяться: реалии нашего региона, сформированные Президентом Ильхамом Алиевым, зафиксированы окончательно - за два года, прошедших с окончания Отечественной войны, это стало очевидно всему миру. Больше того, именно новая региональная реальность открыла Южному Кавказу и более широкому региону новые возможности роста и развития. Речь, конечно, о транзитных возможностях Азербайджана и огромной выгоде, которую могут получить все страны региона благодаря запуску Зангезурского коридора. Говоря об этом, глава государства отметил, что Зангезурский коридор является для нас не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом, естественным правом Азербайджана. Президент Ильхам Алиев констатировал, что сегодня Армения пытается уклониться от этого, фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. «Но это не остановит нас. То есть для нас это – стратегический проект, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии», - подчеркнул глава государства.



Война в Украине сделала Зангезурский коридор как никогда актуальным проектом для всей Евразии. Привычная логистика, выстраивавшаяся десятилетиями, фактически разрушена, говорить о сроках ее восстановления сейчас не возьмется абсолютно никто. В этой ситуации и Востоку, и Западу нужен надежный и выгодный альтернативный маршрут - и Азербайджан готов его предложить. Комментируя это, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что миру нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии, а путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с временной точки зрения.



"Вместе с тем, осуществляя общую тарифную политику, мы должны добиться большей привлекательности этой дороги в экономическом отношении. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть если учесть потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно. Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения», - добавил глава государства.



Президент Ильхам Алиев кратко и четко обрисовал картину будущего развития всего Южного Кавказа: это дальнейшее укрепление лидерства нашей страны, реализация транзитного потенциала и активизация региональной взаимовыгодной коммуникации. Один из важных месседжей, сделанных главой государства в этом контексте, предназначается именно Еревану: хотят того в Армении или нет, но именно так будет развиваться наш регион. Именно от Азербайджана будут зависеть ключевые процессы, именно нашей стране будут принадлежать важнейшие инициативы. При этом Баку предлагает возможности для взаимной выгоды и добрососедства всем странам - и даже Армении, несмотря на тяжелейшую историю взаимоотношений.

А если Армения решит продолжить свою агрессивную политику по отношению к Азербайджану, продолжит затягивать переговоры, тормозя таким образом созидательные процессы, то это ни секунды не будет означать, что что-то изменится. Просто все новые возможности и проекты как и раньше, будут обходить Армению и ее нищающее население стороной, как это было все последние десятилетия. Еревану предстоит выбор между будущим и прошлым, между возможностями и тупиком. Наступивший 2023-й год - это последний шанс на принятие правильного решения, который армянской стороне предоставляет Президент Ильхам Алиев. Каким будет выбор Армении - решать им. Отсчет пошел.