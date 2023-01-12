Внесены изменения в конституционный закон об омбудсмене Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уполномоченному по правам человека (омбудсмену) при выходе в отпуск не будет предоставляться денежное обеспечение в размере двухмесячного оклада.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым Конституционном законе о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

Согласно документу, предусматривающая это статья 16.6 указанного закона отменена.

При этом должностной оклад омбудсмена повышен с 2 230 до 3 060 манатов.

Данный Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)