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Внесены изменения в конституционный закон об омбудсмене Азербайджана

Политика Материалы 12 января 2023 20:27 (UTC +04:00)
Внесены изменения в конституционный закон об омбудсмене Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уполномоченному по правам человека (омбудсмену) при выходе в отпуск не будет предоставляться денежное обеспечение в размере двухмесячного оклада.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым Конституционном законе о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

Согласно документу, предусматривающая это статья 16.6 указанного закона отменена.

При этом должностной оклад омбудсмена повышен с 2 230 до 3 060 манатов.

Данный Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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