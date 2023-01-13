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Распоряжения Президента Ильхама Алиева - очередной этап социальных реформ - Муса Гулиев

Политика Материалы 13 января 2023 13:58 (UTC +04:00)
Распоряжения Президента Ильхама Алиева - очередной этап социальных реформ - Муса Гулиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Подписанный сегодня Президентом Ильхамом Алиевым ряд распоряжений и указов о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы - в рамках новой социальной реформы охватит более 800 тысяч человек.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы являются очередным этапом социальных реформ, проводимых в стране, и послужат улучшению социального благополучия граждан Азербайджана.

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