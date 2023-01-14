Варданян и его покровители провоцируют войну – железный кулак Азербайджана на месте

БАКУ/Trend/ - Беглый миллиардер Рубен Варданян и его покровители готовятся к очередному «выборному» шоу в Карабахе, на территории Азербайджана, тем самым фактические провоцируя очередную войну. По всей видимости они вновь хотят почувствовать на себе железный кулак Азербайджана.

Понятно, что весь этот цирк с так называемыми «выборами» в Карабахе является частью большой игры Рубика и его кукловодов. «Победителем» этого шоу естественно станет Варданян и его партия, он к этому упорно готовился уже довольно долгое время, очищал свой путь к «заветной победе». Рубик освободил от «должности» так называемого «секретаря Совбеза» сепаратистов Карабаха Виталия Баласаняна, нескольких других так называемых «министров» и продолжает «чистку». Фактически Вардянян вытесняет главаря сепаратистов Араика Арутуняна и планирует сесть в его кресло. Но и это не конец фильма, у покровителей Рубика есть более «грандиозные» планы для своего нового фаворита. По сценарию, Вардянян должен в итоге сесть на трон в Армении.

Довольно знакомые сюжеты. Ведь в свое время Серж Саргсян и Роберт Кочарян тоже были главарями сепаратистов в Карабахе и затем перебрасывались в Армению. После краха «карабахского клана» Саргсян-Кочарян, эти старые игрушки уже никому не нужны и вся надежда хозяев теперь на новую куклу, чтобы вернуть Армению под контроль.

Но заказчики, которые хотят задействовать план десятилетней давности по принципу «новое - это хорошо забытое старое», не учитывают два момента: во-первых, ничего не забыто, а во-вторых, в Азербайджане и в целом на Южном Кавказе сейчас совершенно другие реалии. После Победы в 44-дневной войне в 2020 году под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджан создал в регионе новую геополитическую реальность, с которой придется считаться всем, в том числе и Варданяну и его хозяевам. В частности, никто не должен забывать, что железный кулак Азербайджана на месте.

Еще в 8 ноября в 2021 году, в первую годовщину Дня Победы, выступая перед военнослужащими в Шуше, Президент Ильхам Алиев сказал, что если какая-либо сила в Армении косо посмотрит на нас, проявит какие-либо реваншистские устремления, то увидит наш кулак.

Видимо армянские сепаратисты и их зарубежные хозяева, все еще не могут осознать новые реалии и живут прошлым. Во второй Карабахской войне Азербайджан разрушил иллюзии Армении о «непобедимой армии». Видимо, они не изъяли урок из этого и ведут теперь регион к новой войне. Но если случится война, то железный кулак Азербайджана столкнет их с горькой реальностью.