Джейхун Байрамов встретился с делегацией МИД Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 января состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с делегацией во главе с политическим директором министерства иностранных дел Израиля Ализой Бин Нун. В состав израильской делегации вошли высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД и послы Израиля в странах Евразии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений, в том числе подробно обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, безопасности, образования, высоких технологий и других направлениях.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение уровнем развития дипломатических отношений, 30-летие которых отмечалось в прошлом году, и двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, подчеркнул, что история сосуществования двух народов исчисляется столетиями. Министр отметил, что деятельность азербайджанского туристического бюро и торгового представительства в Израиле, а также недавнее учреждение посольства Азербайджана внесут значительный вклад в дальнейшее развитие отношений.

В ходе встречи израильская сторона была проинформирована об агрессивной политике Армении в отношении Азербайджана, почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, а также о шагах и инициативах, предпринятых Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, и мирном процессе после 44-дневной Отечественной войны. Кроме того, министр проинформировал о провокациях, совершенных Арменией.

Ализа Бин Нун выразила удовлетворение визитом в Азербайджан и отметила, что встреча именно в Баку послов Израиля в странах Евразии является показателем того значения, которое Израиль придает отношениям с Азербайджаном. По ее словам, еврейская община, проживающая в Азербайджане, играет роль моста, соединяющего две страны. Ализа Бин Нун отметила, что израильская сторона заинтересована в наращивании усилий по дальнейшему развитию существующего сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах.

В рамках встречи была подчеркнута важность диалога и визитов на высоком уровне между двумя странами, а также обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.