Президент Ильхам Алиев: Все инициированные нами программы были реализованы

БАКУ /Trend/ - Каждый год я совершаю примерно тридцать-сорок поездок в регионы и узнаю о проблемах людей, о том, что их волнует, что нужно исправить, что нужно сделать. Это часть глобального проекта, такого же, как энергетическая безопасность, транспорт.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Отметив, что для обеспечения лучших жизненных условий есть множество инструментов, Президент Азербайджана подчеркнул: «Прежде всего нужно вести себя с народом порядочно, и тогда он поддержит вас и будет вам доверять. Таким образом, что касается программ, инициированных нами, то все они были реализованы. Никто в Азербайджане не может сказать и доказать, что когда-то была принята программа, которая потом осталась нереализованной».

«Я несу ответственность за каждое слово, сказанное мною за время своего пребывания на посту президента почти двадцать лет. И одним из величайших достижений нашего народа стало освобождение оккупированных территорий два года назад. Это поистине историческое достижение. Возможно, самое важное историческое достижение», - добавил глава государства.