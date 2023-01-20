Армяно-советский тандем и освободительная борьба Азербайджана - возмездие в 44-дневной Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ стал свидетелем кровопролитных процессов как в первые годы после начала освободительной борьбы, так и в начальный период после обретения независимости.

Сепаратизм в Карабахе и депортация западных азербайджанцев

- Воспользовавшись процессами, происходившими в Советском Союзе, армяне начали сеять первые семена сепаратизма в бывшем Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Эти процессы начались в июне-июле 1987 года. Армяне, представив их как политический и этнический конфликт, распространяли на улицах Ханкенди листовки и начали пропаганду с целью отделить Нагорный Карабах от Азербайджана. В то время вооруженные нападения армян на села, в которых жили азербайджанцы, сделали этот процесс неуправляемым;

- После того, как армяне разожгли пламя конфликта в Карабахе, они начали процесс депортации азербайджанцев из Западного Азербайджана. Управление процессом шло из единого центра. Азербайджанцев то не пускали на работу, то угрожали их детям, то отказывали им в продаже продовольственных товаров. Через некоторое время армяне пошли еще дальше, совершая набеги на дома азербайджанцев, требуя от них покинуть свои квартиры. На заключительном этапе они совершали вооруженные нападения на азербайджанцев и выгоняли их из домов. В 1988 году на территории Западного Азербайджана опустело 261 азербайджанское село и поселок. В 1989 году эти процессы приняли еще более массовый характер. Таким образом, 1988-1989 годы вошли в историю как период массовой депортации западных азербайджанцев. В результате депортации стали беженцами 250 тысяч азербайджанцев. Естественно, что процессы в Карабахе и депортация западных азербайджанцев вызвали большое возмущение азербайджанского народа. Протест азербайджанского народа против этих событий был с агрессией встречен руководством Советского Союза. В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска вошли в Баку и расстреляли мирных жителей. В эту кровавую ночь погибли 150 азербайджанцев. Однако беспощадность и жестокость советской армии не смогли сломить решимость азербайджанского народа в его стремлении к независимости. Несмотря на то, что в Баку было введено чрезвычайное положение, 22 января 1990 года состоялось траурное шествие в связи с похоронами шехидов. В траурном шествии участвовало около 2 миллионов человек.

Первый протест против СССР со стороны Азербайджана и укрепление народного единства

Было бы наивно полагать, что армяне проводят политику этнических чисток против азербайджанцев без ведома советской Москвы. Советское руководство хотело сломить национальную волю азербайджанского народа вводом войск в Баку, изгнанием западных азербайджанцев и присоединением Нагорного Карабаха к Армении. Агрессивная политика советского руководства в отношении азербайджанского народа была встречена общественностью страны с большим протестом. В то время первый протест против событий, произошедших в Баку 20 января, был выражен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве, продемонстрировал солидарность со своим народом, выразил резкий протест против кровавой операции, проведенной руководством СССР, и разоблачил тех, кто руководил этой операцией. А 20 ноября общенациональный лидер Гейдар Алиев на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики расценил январские события как посягательство на суверенные права азербайджанского народа.

Цитата: «... В Советском Союзе, внутри страны - нигде не было подобного масштаба кровавой резни. Советская армия сделала это. Масштабы этого можно измерить тем, что для осуществления этой военной акции в Баку заблаговременно прибыли министр обороны СССР Язов, министр внутренних дел СССР Бакатин, которые и руководили этими операциями. Во время войны военный министр редко ездил на фронт, но посмотрите, сколько внимания они уделяли этой военной операции, каковы были ее масштабы, что маршал Язов приехал в Баку и руководил этой операцией. Значит, это - военная агрессия против азербайджанского народа, оскорбление, преступление перед азербайджанским народом».

Трагедия 20 Января стала поворотным моментом на пути к независимости азербайджанского народа. Азербайджанский народ в событиях 20 Января проявил свою непоколебимость, мужество. Агрессивная политика, проводимая советским руководством в отношении азербайджанского народа, еще больше усилила национально-освободительное движение, привела к тому, что процесс принял необратимый характер. Народ уже видел свое будущее только в независимом Азербайджане.

В дальнейшем армяне, воспользовавшись процессом распада Советского Союза, стали расширять свои территориальные претензии к Азербайджану. Начались нападения на села Азербайджана:

- в селе Баганис Айрым Газахского района Азербайджана, граничащего с Арменией, армяне совершили массовую резню мирного населения;

- во время оккупации Карабаха часть мирного населения сел Имарат Гервенд, Туг, Салакатин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Небилер, Мешали, Гасанабад, Керкиджахан, Гейбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы была убита армянами с особой жестокостью по заранее подготовленному плану;

- 17 февраля 1992 года более 80 азербайджанцев были убиты армянами в селе Гарадаглы Ходжавендского района;

- в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года был совершен Ходжалинский геноцид, убиты 613 человек;

- в апреле 1992 года армяне совершили массовые убийства азербайджанцев в селе Агдабан Кяльбаджарского района, в августе - в селе Баллыгая Геранбойского района, в апреле 1993 года - в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

Отметим, что кровавые следы этих событий выявляются при обнаружении массовых захоронений на ныне освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Непримиримая позиция азербайджанского народа против оккупации и Победа в Карабахе

Политика сепаратизма и массовых убийств, проводимая армянами против азербайджанцев с конца 80-х годов, в конечном итоге привела к оккупации Карабаха. Но азербайджанский народ не смирился с этой оккупацией. Азербайджан развивался, модернизировал свои вооруженные силы, одним словом, шаг за шагом продвигался к освобождению Карабаха. Наконец, в 2020 году Карабах был освобожден от оккупации в результате Победы в 44-дневной войне азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. В этой войне также была отмщена кровь шехидов 20 Января.

"Большое возвращение" в Карабах и план возвращения в Западный Азербайджан

Сегодня азербайджанский народ является свидетелем “Большого возвращения” в Карабах. Освобожденные земли восстанавливаются, наши соотечественники, которые много лет назад стали вынужденными переселенцами, возвращаются на родные земли.

Также параллельно с этим проводится работа по возвращению в родные края западных азербайджанцев. Президент Ильхам Алиев определил возвращение в Западный Азербайджан как новый приоритет. Поэтому с уверенностью можно сказать, что беженцы из Западного Азербайджана тоже вернутся на свои исконные земли. В основе этой веры дух национального единства и сопротивления, продемонстрированный в событиях 20 Января, а также в Отечественной войне Азербайджана.