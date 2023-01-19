Внимание мировой элиты приковано к Азербайджану – о ходе Давосского форума

БАКУ/Trend/ - 53-й Всемирный экономический форум, который открылся в швейцарском Давосе 16 января, продолжается дискуссиями по остро стоящим проблемам мировой экономики с участием влиятельных лидеров из более 50 стран мира.

Давосский форум создает возможность найти пути решения существующих вызовов, тем самым укрепляя сотрудничество между странами. Это также эффективная платформа для налаживания новых связей и расширения рамок существующего взаимодействия не только со странами, но и ведущими компаниями в самых различных сферах экономики. В этом отношении Азербайджан может служить ярким примером. Президент Ильхам Алиев, прибывший в Давос 17 января для участия в работе форума, проводит плодотворные встречи с мировыми лидерами и главами ведущих компаний, обсуждая нынешний уровень сотрудничества и будущие перспективы.

В первый день визита в Давос Президент Ильхам Алиев провел встречу с исполнительным директором и акционером нидерландской компании Damen Shipyards Group Арнаутом Даменом. На встрече было подчеркнуто наличие хороших возможностей для проведения компанией более широкого объема работ в Азербайджане. Также были обсуждены возможности производства различных кораблей и для Военно-морских сил Азербайджана.

На встрече с вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом было сообщено о реализации проекта цифровизации в одной из школ Азербайджана. В ходе беседы говорилось о применении технологий компании CISCO в использовании водных ресурсов в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности.

Стоит также отметить переговоры с председателем компании Fortesque Future Industries Эндрю Форестом, в ходе которых было отмечено, что меморандум, подписанный в минувшем месяце между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Fortesque Future Industries, предусматривает реализацию проекта по производству в нашей стране 12 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии. В то же время было подчеркнуто значение подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии». Отмечено значение поставки в будущем в рамках данного проекта производимой в Азербайджане зеленой энергии на европейский рынок.

В ходе встречи с генеральным исполнительным директором компании Kromatix SA Рафиком Ханбали он проинформировал главу государства о планах компании Kromatix SA по созданию предприятия в нашей стране, в частности, в Алятской свободной экономической зоне. Была отмечена важность проекта по облицовке здания школы в Джебраильском районе, который компания Kromatix SA планирует реализовать в качестве пилотного проекта. Было подчеркнуто, что в будущем это планируется применять и в других школах.

На встрече с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эриком Рондолатом Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность компании Signify в Азербайджане, особо отметил, что системы освещения более 11 городов, включая Баку, Сумгайыт, Гянджа, реализованы посредством умных проектов, умных решений, и это является одним из серьезных шагов Азербайджана, направленных на поддержку политики зеленой энергии в последние годы. Было подчеркнуто, что в результате внедрения этих новых технологий будет достигнута значительная экономия потребления электроэнергии.

В Давосе также состоялась встреча Президента Ильхам Алиева с президентом и главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Кеесом т'Хартом. Было сообщено, что компания локализовала 100-процентную переработку ячменя в Азербайджане, а локализация переработки ячменя, используемого в производстве пива, в ближайшее время будет доведена до 100 процентов. В ходе беседы было подчеркнуто, что новый завод, который будет перерабатывать ячмень, используемый в производстве пива в Азербайджане, приступит к деятельности в 2024 году, и в нашу страну планируется вложить новые инвестиции.

Стоит особо отметить обсуждение вопросов расширения энергетических проектов Азербайджана в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Группы ВР Бернардом Луни. Были обсуждены вопросы перехода энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличения объемов газа, более активного участия компании ВР в проектах возобновляемой энергии, расширения реализуемых проектов.

Кроме того, прошли плодотворные обсуждения с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном, с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани, а также с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Все эти встречи и обсуждения говорят о растущем интересе к Азербайджану, о стремлении сотрудничать с нашей страной, который благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева превратился в надежного партнера.

Плотный график азербайджанского лидера, десятки встреч и переговоров, которые он провел за два дня, показывают, насколько высок интерес к Азербайджану в мире. Топовые бизнесмены, чиновники, представители международных структур, главы государств и правительств хотят сотрудничать с Азербайджаном благодаря лидерству и влиянию Президента Ильхама Алиева. Потому что, именно благодаря его усилиям, за последние 19 лет Азербайджан не просто зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, но и сам предлагает возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня Азербайджан – это игрок далеко не регионального уровня. Никогда раньше сила и международный авторитет нашей страны не были на таком высоком уровне как сегодня. Азербайджан уважают, Азербайджану доверяет и с Азербайджаном хотят сотрудничать – потому что у Азербайджана есть такой лидер как Президент Ильхам Алиев.