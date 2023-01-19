Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Кубы

БАКУ /Trend/ - 19 января 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррилья.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, выразив удовлетворение развитием отношений между двумя странами, министры подчеркнули наличие широких перспектив для динамичного развития связей и в дальнейшем. Подчеркнув значение азербайджано-кубинской межправительственной совместной экономической комиссии, стороны отметили важность сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, туризма и здравоохранения.

Министры иностранных дел также коснулись важности политического диалога и двусторонних официальных визитов на высоком уровне. Кроме того, стороны обсудили перспективы более активного взаимодействия в рамках Движения неприсоединения на многосторонних площадках. Была выражена уверенность, что открытие посольства Азербайджана на Кубе будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.