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В Азербайджане утверждена Госпрограмма на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями

Политика Материалы 23 января 2023 19:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена Госпрограмма на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями".

Министерству экономики поручаются координация исполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, информирование один раз в год Президента Азербайджана об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Согласно документу, мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основе заказа министерства экономики Азербайджана. Кабинету министров поручено решение вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

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