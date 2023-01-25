Миссия ЕС – выход из ситуации или беззубое посредничество в регионе

БАКУ /Trend/ - Ожидание Армении и ее сторонников "политической победы" и решения своих проблем через создание второй миссии Европейского союза (ЕС), ни что иное как наивность.

Совет Европейского союза (ЕС) дал согласие на создание в Армении гражданской миссии ЕС (EUMA) в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP). Первоначальный мандат миссии будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет расположен в Армении.

Ранее, 17 октября 2022 года, Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить на армянскую сторону границы с Азербайджаном около 40 наблюдателей-экспертов для мониторинга, анализа и представления отчетов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат миссии ЕС в Армении истек.

Цель миссии, говорится в заявлении, состоит в обеспечении условий, способствующих достижению стабильности в приграничных районах Армении, налаживанию сотрудничества на местном уровне и поддержке ЕС усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Во время тридцатилетней армянской оккупации Минская группа ОБСЕ имела схожие цели и направления деятельности. Чему поспособствовала та миссия, что она обеспечила? Ровным счетом ничего. В конце концов Азербайджан сам положил конец оккупации своих земель. Без чьего-либо посредничества, миссии, помощи. Азербайджан в течение 30 лет наблюдал за бездействием таких "миссионеров". Как мы можем снова полагаться на посредничество какой бы то ни было миссии?

Армения в истерике. Она будет стремиться всеми правдами и неправдами привлечь всевозможные миссии, посредников, делегатов, и прочих. Они все еще лелеют мечты о "политической победе". Однако реалии изменились, и изменил их Азербайджан. Армения может убедить в этом только Францию. Вопрос в том, а надо ли было кого-то убеждать? Очевидно, что под этой поддержкой, не видно никаких искренних намерений. Попытки восстановить утраченный авторитет на Южном Кавказе? Удовлетворить хотелки армянской диаспоры? Показать себя героем армян? Да. Вот истинное намерение Франции, да и голоса полумиллиона армян на выборах еще никому не мешали.

Что касается миссии, то, это не "политическая победа", как о ней думают армяне, и она не будет иметь никаких результатов, разве что бумажной работы станет больше - отчеты, отчеты об отчетах и проч. Они все еще рассматривают вариант с миссией как выход. Слишком болезненно осознание того, что единственный выход для них - нормализация отношений с Азербайджаном и принятие новой реальности.

Отправка такой миссии ЕС без согласования с Азербайджаном не пойдет на пользу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это просто попытки Армении и ее "поводырей" занять определенное место в регионе.

Отметим, что отправка первой европейской миссии наблюдателей в приграничные с Азербайджаном регионы была принята 6 октября в Праге во время встречи лидеров Азербайджана, Франции, Совета Европейского Союза и Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)