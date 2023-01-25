В Азербайджане будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении и реинтеграции" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен законопроект о "Большом возвращении и реинтеграции" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос включен в план работы парламентского комитета по правам человека на 2023 год.

Отметим, что 16 ноября 2022 года Президент Азербайджана подписал распоряжение об утверждении "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

(Перевод: Фидан Мустафаева)