Азербайджан использует все возможности для выявления и наказания виновных в нападении на посольство страны в Иране - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона воспользуется всеми возможностями, предоставленными соответствующими международными механизмами, для выявления и наказания виновных в совершении теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в распространенном Министерством иностранных дел Азербайджана заявлении о вооруженном нападении на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

"Решительно требуем, чтобы лица, совершившие теракт со стороны Ирана, а также заказчики этого кровавого деяния, были идентифицированы и наказаны самым суровым образом в кратчайшие сроки.

В связи с произошедшим терактом предусмотрена реализация соответствующих мер по эвакуации сотрудников посольства и членов их семей", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)