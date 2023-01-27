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Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране - МИД Грузии

Политика Материалы 27 января 2023 15:21 (UTC +04:00)
Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране - МИД Грузии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Грузии в Twitter.

"Любые акты насилия в отношении дипломатических миссий совершенно неприемлемы. Выражаем соболезнования семье жертвы трагедии", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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