ОАЭ решительно осуждают террористическую атаку на посольство Азербайджана в Тегеране – МИД

БАКУ/Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осуждают террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в столице Ирана Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

«ОАЭ решительно осуждают эти преступные действия и отвергают все формы насилия и терроризма, направленные на подрыв безопасности и стабильности. Необходимо обеспечить защищу дипломатических миссий в соответствии с нормами и уставами, регулирующими дипломатическую работу», - говорится в заявлении.

Министерство также выразило искренние соболезнования правительству Азербайджанской Республики и азербайджанскому народу, семье сотрудника посольства, погибшего в результате этого чудовищного преступления, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.