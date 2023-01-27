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МИД Азербайджана осуждает теракт в синагоге в Иерусалиме

Политика Материалы 27 января 2023 23:48 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана осуждает теракт в синагоге в Иерусалиме

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БАКУ/Trend/- Мы решительно осуждаем теракт в синагоге в районе Неве Яаков в Иерусалиме.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Азербайджана в Twitter, передает Trend.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим»,- говорится в сообщении.

Отметим, что по меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Неве Яаков, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что еще десять человек получили ранения.

По данным издания, речь идет о террористическом нападении, которое, согласно предварительной информации, произошло около синагоги или в ней. В полиции сообщили, что открывшего огонь застрелили.

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