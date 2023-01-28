Посол Азербайджана в Швейцарии о терактах в посольстве в Тегеране и синагоге в Иерусалиме

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров на своей странице в Twitter поделился публикацией о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщает в субботу Trend.

"Вчера я присутствовал на Международной церемонии памяти жертв Холокоста в Берне. Сегодня произошли теракты у посольства Азербайджана в Тегеране и синагоги в районе Неве Яаков в Иерусалиме. Осуждение и соболезнования не должны быть единственным ответом", - написал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.