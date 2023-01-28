Турция ожидает от Ирана скорейшего прояснения теракта в посольстве Азербайджана - Чавушоглу

Турция ожидает от Ирана скорейшего прояснения всех обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране. Важно определить, кто стоит за этим преступлением. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр напомнил, что в последнее время фиксировались террористические нападения в отношении различных дипмиссий Азербайджана за рубежом. "В Париже имели место два инцидента. Также, противоправные действия радикально настроенных армян были зафиксированы в Ливане. Еще одна группа радикалов вошла на территорию посольства Азербайджана в Лондоне. Наконец, вчерашнее террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране", - перечислил глава дипломатии.

Чавушоглу подчеркнул значимость прояснения полной картины кровавого нападения в Тегеране и выразив надежду на "искреннее сотрудничество Ирана с Азербайджаном". "Ожидаем от соседнего Ирана прояснения причин и заказчиков этого теракта, будь то отдельные лица или группы. Вся информация должна передаваться азербайджанской стороне. Мы считаем это важным. Все причастные должны предстать перед правосудием", - сказал министр.

Чавушоглу вновь заявил, что "Азербайджан никогда не был и не останется один!".