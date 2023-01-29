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Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)

Политика Материалы 29 января 2023 23:17 (UTC +04:00)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января, передано его семье, сообщает Trend.

Орхана Аскерова похоронят 30 января на второй Аллее шехидов.

Отметим, что самолет с телом Аскерова приземлился в Баку примерно в 22:00 по местному времени.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
Тело Орхана Аскерова передано его семье (ФОТО)
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