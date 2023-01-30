Анкара придает особое значение отношениям Турция-Азербайджан-Пакистан - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Мы придаем особое значение трехсторонним отношениям между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом на встрече с заместителем председателя парламента Пакистана Захидом Акрамом Дуррани сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает Trend.

Шентоп, который провел ряд встреч в рамках 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества в Алжире, отметил, что в этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Турцией и Пакистаном.

Председатель парламента Турции сказал, что в дипломатических отношениях есть позитивное развитие и отношения развиваются хорошо. По его словам, официальная Анкара придает особое значение не только пакистано-турецким отношениям, но механизму трехсторонних отношений между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.