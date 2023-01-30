Посольства в Иране закрываются: за Азербайджаном собираются последовать другие страны

БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана может быть не единственной дипломатической миссией, покинувшей Иран.

Как стало известно Trend, после теракта против посольства Азербайджана в Тегеране 27 января, а также на фоне взрывов и ракетных обстрелов на территории этой страны, некоторые государства также могут принять решение о приостановлении деятельности своих диппредставительств в Иране.

Посольства некоторых стран в Иране уже рассматривают вариант эвакуации своих сотрудников через территорию Азербайджана.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку было доставлено тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство.

Как сказал журналистам в воскресенье заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена.

"В посольстве останутся 5 человек для охраны административного здания и имущества дипмиссии, но они не будут осуществлять дипломатическую деятельность", - добавил замминистра.

Халафов также отметил, что решение о приостановке деятельности посольства Азербайджана в Иране не распространяется на работу генконсульства в Тебризе.