За терактом в посольстве Азербайджана стоят иранские власти - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Инцидент, произошедший в посольстве Азербайджана в Иране, является террористическим актом, за которым стоят иранские власти, и они несут за это ответственность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на траурной церемонии в связи с похоронами Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Заказчики и исполнители этого преступления должны понести наказание, подчеркнул он.

"Мы решительно осуждаем этот террористический акт", - сказал Гурбанлы.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)