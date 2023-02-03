Гарантии, данные Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечили столь необходимую стабильность на рынке - Президент Румынии

БАКУ/Trend/ - Гарантии, данные Азербайджаном, лично Президентом Ильхамом Алиевым, в отношении доступности каспийского газа для европейского рынка, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость в очень напряженный момент для рынков.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Заключение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, подписанного Европейским Союзом и Азербайджаном в июле 2022 года, открывает путь для дальнейшего укрепления роли Южного коридора как важного компонента стратегии диверсификации ЕС.

С самого начала Румыния признала важный вклад, который Азербайджан и Южный газовый коридор вносят в удовлетворение энергетических потребностей Европы.

Румыния заявила о своей неизменной приверженности участию в усилиях, направленных на развитие и расширение коридора к новым рынкам в Центральной и Юго-Восточной Европе. И мы по-прежнему очень заинтересованы в получении доступа к дополнительным объемам каспийского газа для покрытия нашего растущего национального потребления", - сказал президент Румынии.