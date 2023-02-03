Иран покрывает террориста, помещая его в психиатрическую больницу

БАКУ /Trend/ - С террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране проходит неделя. В результате этого вооруженного нападения погиб сотрудник нашего посольства, двое получили ранения.

Сразу после теракта Иран официально объявил, что причина произошедшего - конфликт на бытовой почве. Заявлять о таком, не проведя никаких разбирательств, является еще одним наглядным доказательством того, что Иран не намерен проводить объективного расследования. Да и зачем его проводить? Обычно дела расследуются с целью выяснения заказчиков, организаторов, мотивов преступления - а тут вроде, всем все предельно ясно. Да и по распространенным видеозаписям, по тому, как ведет себя нападавший, очевидно, что мы имеем дело с терактом.

В связи с произошедшим сотрудники нашего посольства в Тегеране были незамедлительно эвакуированы, а деятельность нашего посольства приостановлена.

И хотя с момента инцидента прошла неделя, Иран не извинился перед Азербайджаном за случившееся. Иранские власти пытаются запутать следы, чтобы уголовное дело рассматривалось в контексте преступления на бытовой почве. Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджанской Республики, поместили в психиатрическую больницу. И как же террорист, сошедший с ума, мог совершить нападение на посольство?

Из видеозаписей также становится ясно, что во время совершения вооруженного нападения террорист Ясин Гусейнзаде был в ясном сознании, и знал, что делал. Это видно по тому, как он здоровается с иранским полицейским, прежде чем напасть на посольство.

Этот факт еще раз подтверждает, что Иран покровительствовал террористу.

Иран нарушает все международные конвенции, к которым он присоединился. Согласно Венской конвенции, соответствующая государственная власть должна организовать охрану посольств, консульств и представительств, расположенных на ее территории, обеспечить их безопасность. Однако Иран не сделал ничего для предотвращения этого теракта. Этот инцидент ставит под сомнение безопасность всех дипмиссий, функционирующих в Иране.