Западные азербайджанцы должны в условиях безопасности вернуться в родные края - Вугар Искендеров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, одержавший историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, уверенно движется вперед и в поствоенный период, о чем говорят также важные шаги, предпринятые для возвращения западных азербайджанцев на родину предков.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искандеров.

Он напомнил, что 24 декабря прошлого года глава государства особо остановился на этом вопросе на встрече с группой членов Общины Западного Азербайджана.

"В своем выступлении Президент Азербайджана напомнил о трагедиях, с которыми сталкивался наш народ на протяжении многих лет, коснулся задач современного периода. И с этой точки зрения мы можем отметить, что одной из важнейших стратегических задач, стоящих сейчас перед нашим народом в контексте новых реалий, является возвращение на наши исторические земли, в Западный Азербайджан. Как известно, после этого на заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, состоявшемся 26 января, был рассмотрен проект Концепции возвращения. Проект документа был вынесен на голосование и утвержден. Затем Концепция была представлена на рассмотрение на расширенном совместном заседании основных органов Общины. Отмечу, что основной задачей Концепции возвращения является обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении. То есть концепция является документом, определяющим основные направления деятельности Общины Западного Азербайджана в этой сфере", - сказал Искендеров.

Депутат отметил, что Концепция определяет общие рамки для целей, принципов, мероприятий, которые будет осуществлять Община для возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении. Концепция основывается на международном праве, соответствующем внутригосударственном праве, исторических фактах, служит установлению мира и справедливости. Он также подчеркнул, что в документе отражен ряд ключевых моментов, одним из которых является право всех изгнанных с территории нынешней Армении азербайджанцев и их потомков на возвращение на родину предков. Должны быть созданы условия для достойной и безопасной реализации этого права, обеспечены индивидуальные и коллективные права людей после их возвращения туда.

"Процесс возвращения должен происходить с соответствующими гарантиями и механизмами верификации в рамках международно-правовой гарантии. Кроме того, для обеспечения безопасности азербайджанцев, на тех территориях, куда они вернутся, должна быть размещена международная миротворческая миссия с соответствующим мандатом. Эта миссия должна состоять из сил стран, которым доверяет Община. В процессе возвращения должна быть восстановлена существовавшая география поселения, то есть попытки расселить вернувшихся вразброс будут отклонены как попытки нарушения прав человека. Армения должна начать конструктивный диалог с Общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев. Одним словом, как и заявил глава государства, возвращение азербайджанцев на родину предков, в свои дома является одним из фундаментальных прав человека. То есть международное право на нашей стороне", - сказал Искендеров.