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В Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле создана горячая линия

Политика Материалы 6 февраля 2023 11:34 (UTC +04:00)
В Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле создана горячая линия

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с землетрясением в Турции в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле создана горячая линия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится на странице Генерального консульства в Twitter.

Граждане Азербайджана, пострадавшие от землетрясения, могут обратиться по телефону +90 536 613 86 48.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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