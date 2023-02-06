В Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле создана горячая линия

БАКУ /Trend/ - В связи с землетрясением в Турции в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле создана горячая линия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится на странице Генерального консульства в Twitter.

Граждане Азербайджана, пострадавшие от землетрясения, могут обратиться по телефону +90 536 613 86 48.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)