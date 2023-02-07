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Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2023 09:18 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военные завершили курс, организованный Министерством обороны Великобритании.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Мне было очень приятно по приглашению генерала Гасанова вручить сертификаты по окончании курса всем инструкторам Министерства обороны Азербайджана. Они успешно завершили курс повышения знаний о взрывоопасных объектах, представленный Министерством обороны Великобритании",- говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании (ФОТО)
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