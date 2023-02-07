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На сегодняшний день от мин очищено 64 тысячи гектаров территории Карабаха - Вугар Сулейманов

Политика Материалы 7 февраля 2023 13:26 (UTC +04:00)
На сегодняшний день от мин очищено 64 тысячи гектаров территории Карабаха - Вугар Сулейманов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - До сегодняшнего дня очищено 64 тысячи гектаров заминированных территорий Карабаха.

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов в ходе мероприятия посвященного открытию проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев», передает Trend.

По его словам, за этот период были обнаружены свыше 28 тысяч противопехотных мин и более 39 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

«В процессе разминирования нашу страну поддерживают ряд международных институтов и стран, как с финансовой точки зрения, так и путем предоставления техники, оборудования и других средств. Также, ANAMA готово поделиться своим опытом с другими странами», - сказал он.

Сулейманов добавил, что в за последние два года жертвами мин, установленных Арменией, стали 282 азербайджанца, 46 из которых погибли.

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