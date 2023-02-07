Азербайджан проводит активную работу в качестве председателя Движения неприсоединения - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит активную работу в качестве председателя Движения неприсоединения, Конго с удовольствием поддержало председательство Азербайджана в этой организации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Конго в нашей стране Давид Мадука, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Давид Мадука отметил, что он будет часто посещать нашу страну в качестве аккредитованного посла-нерезидента в Азербайджане и приложит усилия для развития двусторонних связей, в том числе торгово-экономических отношений. Посол подчеркнул, что вопрос о том, чтобы в рамках реформ, которые будут проведены в ООН, государство, председательствующее в Движении неприсоединения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН, является очень интересным и хорошим предложением.