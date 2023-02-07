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Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2023 17:19 (UTC +04:00)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за помощь и поддержку.

Как сообщает Trend, соответствующей публикацией дипломат поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Азербайджан - ты сердце, которое разделяет наше горе, проявляет солидарность и поддержку нашей стране!", - говорится в сообщении.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Жертвами землетрясения стали более трех тысяч человек.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения, 6 февраля в братскую страну были отправлены спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана, численностью в 420 человек, с соответствующим оборудованием и поисково-спасательными собаками и уже приступили к поисковым работам.

Кроме того, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турцию также отправлены мобильные полевые госпитали МЧС, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, а также группа из 41 специалиста (врачей и спасателей).

По поручению Президента Ильхама Алиева, сегодня в зону бедствия отправлена группа военно-медицинской службы Азербайджанской армии, в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов.

Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь (ФОТО)
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