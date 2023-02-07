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Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией

Политика Материалы 7 февраля 2023 17:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении говорится, что утверждается "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", подписанное 17 декабря 2022 года в городе Бухарест.

Министерству энергетики Азербайджанской Республики поручено после вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего документа, обеспечить реализацию его положений. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительствам Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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