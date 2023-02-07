Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем

БАКУ /Trend/ - 7 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.

Как передает во вторник Trend, в ходе телефонного разговора Али Асадов выразил глубокие соболезнования Фуату Октаю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, пожелал выздоровления пострадавшим.

Фуат Октай высоко оценил солидарность братского Азербайджана с Турцией в этот трудный момент и выразил признательность за помощь, оказываемую нашей страной с целью ликвидации последствий стихийного бедствия, за поддержку поисково-спасательных операций, проводимых в зоне бедствия.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.