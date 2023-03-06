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Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2023 13:16 (UTC +04:00)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 6 марта находящаяся с визитом в нашей стране делегация 8-го заседания комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в понедельник Trend, сначала делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память Общенационального лидера нашего народа, основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле.

Делегация также посетила Аллею шехидов, и возложила цветы к их могилам, посетила мемориал "Вечный огонь".

В ходе визита делегацию сопровождали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Члены комиссии ТЮРКПА посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
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