Азербайджан ощущает влияние исламофобии - Фарид Шафиев (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан ощущает влияние исламофобии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, на брифинге в связи с международной конференцией "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Он отметил, что в Европейском парламенте готовится и обсуждается резолюция против Азербайджана.

"За 30 лет конфликта мы наблюдали на международных площадках, в западных медиа и социальных сетях предвзятую позицию по отношению к Азербайджану. Одна из причин этого явления - исламофобия",- сказал он.

15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Форум межрелигиозного диалога G20 проведут Международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященную Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Отметим, что дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)