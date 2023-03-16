Европейские депутаты идут по пути Евы Кайли – детали проармянской резолюции

БАКУ /Trend/ - Часть ведущих европейских организаций выступает за сотрудничество с Азербайджаном, а другая - за организацию в буквальном смысле политического, экономического и культурного крестового похода против Баку. Это приводит к расколу в отношениях с Азербайджаном на "старом континенте".

Европейский Союз разделился на два крыла из-за Азербайджана

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заинтересованы во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном, их добрые намерения в отношении Азербайджана проявляются и в принятых ими решениях. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выполняет роль главного посредника между Азербайджаном и Арменией с целью достижения мира и стабильности на Южном Кавказе. Его мирные инициативы также получают поддержку и одобрение со стороны Азербайджана. Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен является одним из главных инициаторов проектов сотрудничества с Азербайджаном в области газа и "зеленой энергии".

18 июля прошлого года, во время визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики. Кроме того, 17 декабря в Бухаресте было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

В то время, как крыло, возглавляемое председателем Европарламента Робертой Метсолой, постоянно демонстрирует несправедливое и предвзятое отношение к Азербайджану, основным средством давления данного крыла являются резолюции. Депутаты парламента, возможно, потеряли счет резолюциям, принятым против Азербайджана. Европарламент, в своих резолюциях, в основном пытается дискредитировать международный авторитет Азербайджана.

Накануне евродепутаты приняли очередную предвзятую резолюцию против Азербайджана. На этот раз они посмотрели на процессы через призму Армении. Они до сих пор не признают, что слова и понятия "Минская группа", "статус", "Нагорный Карабах" давно выброшены на свалку истории. Кроме того, Европарламент выражает открытое неуважение к Азербайджану, трепетно заботясь и уважая при этом территориальную целостность Армении.

В принятой резолюции они особо подчеркнули, что Азербайджан "оккупировал" территорию Армении, но при этом они никогда не вносят в резолюции информацию о 8 оккупированных селах Азербайджана, разрушенных мечетях, около 4 тысячах пропавших без вести наших соотечественниках, а также о 300 наших гражданах, подорвавшихся на минах в послевоенный период. В резолюциях Европарламента не говорится о выводе с территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований и разграблении наших богатств в Карабахе. На этот раз они сделали тот же шаг. Их главная цель - склонить Азербайджан к компромиссу.

А еще европейские депутаты обеспокоены безусловной нашей страны поддержкой Турцией. Они открыто заявляют об этом, добавив в резолюцию пункт о поддержке Азербайджана Турцией. В резолюции отмечается, что официальная Анкара должна прекратить поддержку Баку. Депутаты также обратились к Азербайджану в связи с гражданской миссией Европейского Союза. Они хотят, чтобы Азербайджан, как и Армения, впустил миссию ЕС в свою страну. Наряду с политическими вопросами в отношении Азербайджана, европейские депутаты стараются диктовать свои условия и касательно семейно-бытовых вопросов. По мнению депутатов, Азербайджан должен продвигать вопросы, не соответствующие традиционным семейным ценностям, а также отстаивать права ЛГБТ.

Как видно, Европарламент объявил против Азербайджана и политический, и культурный крестовый поход.

Так что же лежит в основе этой предвзятости?

Азербайджанофобский, исламофобский, тюркофобский образ мышления доминирует во многих европейских структурах. Европейский парламент - самый агрессивный из этих структур. Можно с уверенностью сказать, что этот момент сыграл особую роль в принятии антиазербайджанской резолюции.

Следует особо отметить, что европейские депутаты подходят к отношениям с Арменией с точки зрения религиозного фанатизма. То есть европейцы, поскольку армяне также являются христианами, считают своим долгом демонстрировать "единство" с ними в этом вопросе. А это позор для Европы, которая говорит о толерантности, демократии. Потому что они представляют континент, который продвигает древние и демократические ценности. По этой причине они должны высказывать позицию по этому вопросу, основываясь на фактах, а не на чувствах.

Известно, что несколько месяцев назад многомиллионный коррупционный скандал вице-президента Европарламента Евы Кайли из Греции потряс "старый континент". Выяснилось, что Ева Кайли и несколько официальных лиц получали взятки в обмен на лоббистскую деятельность. Можно с уверенностью сказать, что депутаты также получили взятки в обмен на принятую против Азербайджана на этот раз резолюцию. Потому что факт коррупции Евы Кайли показал, что европейские депутаты готовы подписаться под любой ложью взамен денег. То есть антиазербайджанская резолюция является результатом "коньяковой дипломатии" армянского лобби.

Одна из причин, раздражающих европейских депутатов, заключается в том, что официальный Баку демонстрирует иную позицию в отношении гражданской миссии Европейского союза. Европарламент пытается оказать давление на Баку резолюциями, поскольку Азербайджан проводит независимую политику, не пропускает гражданскую миссию Европейского союза в страну.

Чем может завершиться антиазербайджанская позиция Европарламента?

Известно, что Ереван на встречах в Праге и Сочи признал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Однако, несмотря на это, Европейский парламент принял резолюцию, ставящую под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Это решение угрожает долгосрочному миру в регионе и наносит удар по процессу. Демонстрация европейскими депутатами антиазербайджанской позиции не только наносит удар по миру, но и воодушевляет реваншистов в Армении. Такая агрессивная политика Европейского парламента наносит удар по существующей атмосфере доверия между Союзом и Азербайджаном. Ущерб атмосфере доверия, с другой стороны, уменьшает эффект вклада, который Европейский союз хочет внести в мир в регионе.

Может ли решение европейских депутатов изменить политическую линию Азербайджана?

Азербайджанское общество не в первый раз является свидетелем предвзятой позиции Европейского парламента по отношению к нашей стране. Названная структура выступила против проекта Южного газового коридора. Был ли результат? Нет. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется на европейский рынок. Более того, подписываются новые контракты на газ и "зеленую энергию". Сегодня Азербайджан - государство, ведущее активную политику в регионе. Председательство официального Баку в Движении неприсоединения, а также успешная организация X Глобального Бакинского форума являются яркими примерами этого.

Также, несмотря на антиазербайджанскую позицию Европарламента, Баку продолжает сотрудничество с другими структурами Европейского Союза, в частности, со структурами, возглавляемыми Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. В целом решения депутатов не повлияют ни на политику Азербайджана в отношении Карабаха, ни на сотрудничество с Европейским Союзом.