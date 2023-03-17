Посол Азербайджана в Марокко представил письмо об аккредитации гендиректору ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - 16 марта посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов вручил генеральному директору ИСЕСКО Салиму аль-Малику письмо об аккредитации в качестве постоянного представителя этой организации.

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве, посол передал генеральному директору ИСЕСКО приветствия главы азербайджанского государства и выразил благодарность за вклад в сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО. Он отметил, что в ходе своей дипломатической деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего расширения и углубления связей Азербайджана с этой организацией.

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