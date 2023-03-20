Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.
Как передает Trend, в публикации говорится:
«Дорогие сестры и братья!
Искренне поздравляю всех вас с праздником Новруз! Желаю каждому
из вас крепкого здоровья, теплых чувств, прекрасного настроения,
счастья и долголетия! Пусть улыбка не спадает с ваших лиц, а печаль
обходит стороной! Пусть в жизни каждого из вас будет много светлых,
счастливых дней! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших
во имя Родины! Сил и терпения их семьям! Пусть Всевышний оберегает
наш народ от всех бед и невзгод!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN»