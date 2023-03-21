В азербайджанской армии прошла церемония выпуска очередного "Начального курса коммандо" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год состоялась церемония выпуска очередного "Начального курса коммандо".

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и отдавших свою жизнь во имя территориальной целостности нашей страны шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства министерства обороны, рассказали о значимости подобных курсов, способствующих повышению профессионализма и боеспособности военнослужащих, и пожелали коммандо успехов в дальнейшей службе.

Затем выпускникам были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной, было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)