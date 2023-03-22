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Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении в гибели военнослужащего

Политика Материалы 22 марта 2023 20:12 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении в гибели военнослужащего

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БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана разоблачило очередную ложь армянской стороны.

«Категорически опровергаем распространенную минобороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего ВС Армении на боевой позиции в направлении Араздеяна в результате выстрела якобы с азербайджанской стороны 22 марта около 16:20.

Распространяя подобную дезинформацию, минобороны Армении пытается скрыть случаи самоубийства и другие негативные ситуации, произошедшие в армии Армении", - говорится в заявлении.

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