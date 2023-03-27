БАКУ /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог планирует в этом году посетить Азербайджан.

Как сообщает Trend со ссылкой на Jerusalem Post, об этом Герцог заявил в ходе встречи с Мухтаром Мамедовым, первым послом Азербайджана в Израиле, на церемонии вручения верительных грамот 26 марта.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень экономических отношений между Азербайджаном и Израилем и обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 26 ноября 2022 года подписал закон об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Израиле (в городе Тель-Авив).

Посольство Израиля в Азербайджане объявило, что посольство Азербайджана в Израиле будет открыто 29 марта 2023 года.