От имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве был организован День Азербайджана и дан ифтар.

Как сообщает Trend, в «Шатре Рамадана», который открылся у Мемориальной мечети на Поклонной горе при организации Духовного управления мусульман города Москвы и поддержке Духовного управления мусульман РФ, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошел День Азербайджана и дан ифтар. В этом году вечер был посвящен 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие более 1500 человек- общественные деятели, представители азербайджанской диаспоры, мусульмане различных национальностей.

От имени Ильдара Аляутдинова, муфтия Москвы, главного имама Московской соборной мечети было вручено благодарственное письмо вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за высокую оценку религиозно-духовных ценностей.

Заместитель муфтия Москвы Марат Хазрат Арсланов выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и отметил, что эти культурные вечера очень насыщенны. Люди знакомятся с культурой Азербайджана и у них возникает желание посетить страну. От имени Духовного управления мусульман РФ он вручил орден почета «Ал-Фахр» председателю московской религиозной организации «Ахли-Бейт» Низами Балогланову.

Директор мусульманской школы при московской религиозной общине «Рисалят» в Москве Анас Хазрат Мамедов поздравил всех со священным месяцем, поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проведение мероприятия.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие об истории и традициях Азербайджана, звучал мугам в исполнении трио «Бута», ученики мусульманской школы представили театрализованные сцены о жизни пророка Мухаммеда.

Перед началом ифтара были прочитаны аяты из священного Корана и вечерняя молитва. Затем мусульмане отведали азербайджанские национальные блюда и сладости.

«Шатер Рамадана» – это ежегодный социально-благотворительный проект, который проходит в священный для мусульман месяц Рамазан, реализуемый с 2006 года. Российское представительство Фонда Гейдара Алиева по инициативе вице-президента Лейлы Алиевой каждый год принимает участие в этом благотворительном проекте.