Президент Ильхам Алиев: Лачинский аэропорт будет введен в эксплуатацию в конце следующего года или в начале 2025 года

БАКУ/Trend/ - Лачинский аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Несмотря на то, что по окончании Второй Карабахской войны этот район перешел под наш контроль, город Лачин оставался вне нашего контроля. На то были объективные причины. Поскольку дорога из Армении в Карабах проходила через центр города Лачин. 9 ноября 2020 года в результате многочасовых телефонных разговоров с Президентом России в течение дня нам удалось обусловить возвращение и города Лачина Азербайджану. Для этого по моему настоянию в итоговое Заявление было включено строительство альтернативной дороги и указан срок. Однако несколько неопределенными выражениями было указано, что обсуждение этого вопроса будет вестись в течение трех лет. Однако как только закончилась Вторая Карабахская война я немедленно распорядился определить маршрут и все технические параметры новой дороги. Мы вскоре начали эту работу и выполнили ее за полтора года. То есть была построена новая дорога в обход города Лачин и она была готова к эксплуатации в начале августа прошлого года, а точнее, 2 августа. Мы передали командованию российских миротворческих сил сообщение о том, что им следует снять свои посты с прежнего маршрута и переместить на новую дорогу, а до 5 августа мы должны войти в город Лачин, села Забух и Сус. Представители карабахских армян, связавшиеся в то время с нашими представителями, просили дать им время, мол, до 25 августа мы сами решим эти вопросы, выселим незаконно проживающих армян из города Лачин, сел Забух и Сус, и, таким образом, вопрос легко найдет свое решение. Я не стал возражать против этого, то есть 20 дней не имеют такой большой разницы. Таким образом, в результате проведенных работ 25 августа оттуда были выселены все армяне, незаконно проживавшие в городе Лачин, селах Забух и Сус. 26 августа мы вернулись в села Забух, Сус и город Лачин. После этого я посетил город Лачин, поднял азербайджанский флаг в центре города и заявил, что отныне мы на этой нашей родной земле будем жить вечно.

Сразу же после этого было дано указание, не теряя времени, дать старт процессу восстановления города Лачин. Уже более двух лет, как ведутся работы по восстановлению Лачинского района, многие работы сделаны. Как вам известно, в Лачинском районе строится международный аэропорт. В этом регионе никогда не было аэропорта, и, определяя место расположения аэропорта, мы столкнулись с большими трудностями. Поскольку найти там ровное место для строительства взлетно-посадочной полосы не удалось. Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года», - сказал глава государства.