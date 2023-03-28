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Президент Ильхам Алиев: Мы, используя водные ресурсы Лачинского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии

Политика Материалы 28 марта 2023 14:41 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы, используя водные ресурсы Лачинского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии

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БАКУ/Trend/ - Мы, используя водные ресурсы Лачинского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Сейчас быстрыми темпами идет строительство гидроэлектростанций в Лачинском, Кяльбаджарском, Зангиланском и ряде других районов, мы получаем более 50 мегаватт энергии. Первая построенная станция была в деревне Гюлябирд, этот проект был реализован. В целом же поставлена задача, чтобы к концу этого года мощность гидроэлектростанций в освобожденных районах достигла 200 мегаватт, а в перспективе она должна достигнуть 500 мегаватт. Лачинский и Кяльбаджарский районы обладают большим потенциалом ветровой энергетики», - сказал глава государства.

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