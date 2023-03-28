Профессионализм спецслужб Азербайджана – пример для большинства стран мира – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Профессионализм, бдительность органов безопасности Азербайджана можно считать примером для спецслужб большинства стран мира. Об этом сказал заместитель генерального директора МИА Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

"Следует особо подчеркнуть уникальные операции, проводимые сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), своевременное и решительное пресечение внешних угроз и провокационно-подрывной деятельности, направленной против нашей страны", - сказал Керимли.

Он добавил, что органы безопасности Азербайджана достойно справляются с поставленными задачами

"Всегда были страны, которые занимали враждебную по отношению к Азербайджанскому государству позицию, эти круги и сегодня продолжают свою враждебную деятельность. Особенно ситуация осложнилась на фоне опасных процессов, происходящих в настоящее время в мире, серьезных угроз, возникших в нашем регионе. В такое время возрастают и угрозы безопасности нашего государства. С чувством гордости должны подчеркнуть, что Служба государственной безопасности своевременно обнаруживает эти угрозы, решительно купирует их и предотвращает последствия враждебных действий. Органы безопасности - один из основных столпов любого государства. В этой связи спецслужбы Азербайджана с честью и решительностью стоят на страже независимости, суверенитета нашей страны, безопасности нашего народа. Этим гордится каждый гражданин Азербайджана", - отметил Керимли.

По словам С.Керимли, храбрость, проявленная сотрудниками органов безопасности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, также является героической летописью.

"Врагу были нанесены сокрушительные удары, будь то благодаря получению секретной информации в довоенный период или благодаря профессионально проведенным операциям наших спецслужб в ходе войны. Даже в послевоенное время диверсионно-подрывная деятельность армянских спецслужб была предотвращена с большим профессионализмом, и в настоящее время ситуация в нашем регионе находится под нашим контролем. В последние месяцы мы также следим за процессом нейтрализации угроз из соседних стран, разоблачения шпионских сетей, и все это является показателем бдительности СГБ. Одним словом, безопасность нашего государства в надежных руках", - сказал он.